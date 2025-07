Um homem com sinais de embriaguez e sem habilitação colidiu o veículo que dirigia um Chevrolet Corsa na traseira de um caminhão estacionado, na tarde deste segunda-feira (21), na rua Manoel Custódio de Queiroz, no bairro Vila Alegre, região leste de Três Lagoas. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros no local.

A vítima, que usava uniforme de trabalho, foi encontrada consciente, orientada e com ferimentos na cabeça. Após receber atendimento, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No interior do carro, os militares localizaram uma lata de cerveja.