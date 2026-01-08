Acidente entre duas motos deixa dois homens com ferimentos graves no Ypacaraí

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas, no início da tarde desta quinta-feira (8), deixou dois homens com ferimentos graves na Rua Abrão Matar, no cruzamento com a Rua Samuel de Sá, no bairro Ypacaraí, em Três Lagoas.

Por volta das 12h30, a colisão entre uma motocicleta Honda CG 160 e uma Yamaha XTZ 250 resultou em dois feridos. De acordo com informações apuradas no local, um dos motociclistas não teria respeitado a sinalização de “pare”, invadido a via preferencial e provocado o acidente.

Com o impacto, o condutor da Honda CG 160, um jovem de 18 anos, foi arremessado contra a parede de um comércio, batendo a cabeça. Ele ficou inconsciente momentaneamente e sofreu fratura na mandíbula. Após os primeiros socorros prestados por populares, a vítima recuperou a consciência.

Já a Yamaha XTZ 250 era pilotada por um homem de 52 anos, que também foi arremessado da motocicleta e sofreu um grave trauma no fêmur.