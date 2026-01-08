Acidente entre duas motos deixa dois homens com ferimentos graves no Ypacaraí

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas, no início da tarde desta quinta-feira (8), deixou dois homens com ferimentos graves na Rua Abrão Matar, no cruzamento com a Rua Samuel de Sá, no bairro Ypacaraí, em Três Lagoas.
Por volta das 12h30, a colisão entre uma motocicleta Honda CG 160 e uma Yamaha XTZ 250 resultou em dois feridos. De acordo com informações apuradas no local, um dos motociclistas não teria respeitado a sinalização de “pare”, invadido a via preferencial e provocado o acidente.
Com o impacto, o condutor da Honda CG 160, um jovem de 18 anos, foi arremessado contra a parede de um comércio, batendo a cabeça. Ele ficou inconsciente momentaneamente e sofreu fratura na mandíbula. Após os primeiros socorros prestados por populares, a vítima recuperou a consciência.
Já a Yamaha XTZ 250 era pilotada por um homem de 52 anos, que também foi arremessado da motocicleta e sofreu um grave trauma no fêmur.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou equipes para o atendimento. Enquanto a Unidade de Suporte Avançado (USA) deixava um paciente em estado gravíssimo no Hospital Auxiliadora, foi deslocada até o local do acidente, totalizando duas ambulâncias do Samu no atendimento.
O Corpo de Bombeiros também enviou equipes de resgate para dar apoio no socorro às vítimas. A Unidade de Resgate (UR) dos bombeiros socorreu o jovem de 18 anos, encaminhando-o ao Hospital Auxiliadora. O Samu também levou a vítima de 52 anos ao mesmo hospital, sendo o transporte realizado pela USA.
Equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e da Polícia Militar estiveram no local, realizando os levantamentos e o registro da ocorrência, que foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal culposa na direção de veículo.
Ainda não há informações oficiais sobre quem provocou o acidente. No entanto, pela dinâmica observada no local, a vítima de 52 anos seguia pela Rua Abrão Matar, no sentido da Rua Urias Ribeiro, quando foi atingida na lateral direita pela Honda CG 160, pilotada pelo jovem de 18 anos, que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. A Polícia Civil irá investigar o caso.