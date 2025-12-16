Acidente entre moto e carro deixa homem ferido em Três Lagoas

Um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (15), envolvendo uma motocicleta e um carro, deixou um homem de 54 anos levemente ferido na Avenida Milton César Damasceno, no cruzamento com a Rua Dom Aquino, no bairro Jardim Carandá, em Três Lagoas (MS).

De acordo com as informações repassadas pelas partes envolvidas, a motocicleta seguia pela avenida no sentido bairro Novo Oeste quando foi atingida na lateral esquerda por um veículo Fiat Uno. Segundo a vítima, ao perceber que o carro não iria parar, conseguiu levantar a perna, evitando que fosse prensada pelo veículo.