Acidente envolvendo pick-up de borracharia e moto deixa homem gravemente ferido

Um homem de 22 anos ficou gravemente ferido no início da tarde desta sexta-feira (19), após sofrer um acidente de trânsito na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas (MS).

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan 125 quando colidiu violentamente contra um poste.Segundo informações repassadas aos agentes do Departamento de Trânsito (Deptran), o motociclista seguia no sentido Vila Piloto quando uma Fiat Strada saiu repentinamente de um estacionamento à direita da via e realizou uma conversão à esquerda sem observar o retrovisor.

Para evitar a colisão com a pick-up, o jovem desviou bruscamente para a esquerda, perdeu o controle da moto e acabou atingindo um poste localizado na calçada do lado oposto da rua. Com o impacto, ele caiu desacordado. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado.