Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

ACIDENTE

Acidente envolvendo pick-up de borracharia e moto deixa homem gravemente ferido

Polícia Militar foi chamada e caso vai ser apurado pela Polícia Civil

Alfredo Neto

Testemunhas contaram que condutor de pick-up deixou o local e um representante da borracharia foi ao local: Alfredo Neto/RCN67
Testemunhas contaram que condutor de pick-up deixou o local e um representante da borracharia foi ao local: Alfredo Neto/RCN67

Um homem de 22 anos ficou gravemente ferido no início da tarde desta sexta-feira (19), após sofrer um acidente de trânsito na rua Alba Cândida, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas (MS).

A vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan 125 quando colidiu violentamente contra um poste.Segundo informações repassadas aos agentes do Departamento de Trânsito (Deptran), o motociclista seguia no sentido Vila Piloto quando uma Fiat Strada saiu repentinamente de um estacionamento à direita da via e realizou uma conversão à esquerda sem observar o retrovisor.

Para evitar a colisão com a pick-up, o jovem desviou bruscamente para a esquerda, perdeu o controle da moto e acabou atingindo um poste localizado na calçada do lado oposto da rua. Com o impacto, ele caiu desacordado. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte avançado.

Notícias Relacionadas

Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar esteve na ocorrência e um representante da empresa proprietária da Fiat Strada compareceu ao local. Testemunhas relataram que o condutor do veículo seria outra pessoa.

A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos