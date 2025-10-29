Acidente interdita BR-158 entre Aparecida do Taboado e Paranaíba por 12 horas

Um grave acidente provocou a interdição total da BR-158, entre Aparecida do Taboado e Paranaíba, por cerca de 12 horas, na tarde desta terça-feira (28/10). O incidente envolveu uma carreta bitrem que transportava aproximadamente 35 mil litros de óleo diesel.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos vagões da carreta se desprendeu após a colisão com um caminhão, nas proximidades da ponte das Três Barras. O impacto causou o derramamento do combustível e deu início a um incêndio que se alastrou pela pista e pela vegetação às margens da rodovia.

As chamas foram controladas após várias horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado e de Paranaíba, com apoio da concessionária Way-112 e da PRF.

A rodovia permaneceu interditada até por volta da 1h da madrugada desta quarta-feira (29), quando o trânsito foi liberado de forma segura. Apesar da gravidade do acidente e das chamas, não houve registro de vítimas.