Acidente na BR-262 deixa 7 feridos em Três Lagoas

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (27) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no quilômetro 75 da BR-262, nas proximidades do distrito de Garcia, entre Três Lagoas e Água Clara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um veículo Citroën, que seguia no sentido Campo Grande–São Paulo, ocupado por um casal e duas crianças. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Conforme informações extraoficiais apuradas no local, o motorista do Citroën apresentava suspeita de fratura bilateral de fêmur e no pé direito. A passageira, esposa do condutor, teria sofrido provável trauma em quadril, fêmur e abdômen, além de um traumatismo cranioencefálico (TCE) considerado moderado, permanecendo sob avaliação médica.