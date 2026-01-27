Acidente na BR-262 deixa 7 feridos em Três Lagoas

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (27) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no quilômetro 75 da BR-262, nas proximidades do distrito de Garcia, entre Três Lagoas e Água Clara.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um veículo Citroën, que seguia no sentido Campo Grande–São Paulo, ocupado por um casal e duas crianças. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
Conforme informações extraoficiais apuradas no local, o motorista do Citroën apresentava suspeita de fratura bilateral de fêmur e no pé direito. A passageira, esposa do condutor, teria sofrido provável trauma em quadril, fêmur e abdômen, além de um traumatismo cranioencefálico (TCE) considerado moderado, permanecendo sob avaliação médica.
As duas crianças, de cinco e seis anos, também estavam no automóvel. Uma delas não apresentava queixas aparentes, enquanto a outra foi atendida com sinais de trauma em tórax e abdômen, palidez cutânea, sudorese e lábios cianóticos, sendo encaminhada para exames de imagem para melhor avaliação clínica.
O acidente também envolveu uma caminhonete Ranger, ocupada por pai e filho. O condutor relatava dores na região lombar, enquanto o passageiro não apresentava queixas. Um terceiro ocupante da Ranger, um homem idoso, recusou atendimento médico no local.
As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda na rodovia e, conforme a gravidade, foram encaminhadas a unidades de saúde. A PRF realizou o controle do tráfego e o registro da ocorrência. O caso segue sob investigação.