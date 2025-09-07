Adolescente sofre fratura após acidente de bicicleta em Três Lagoas

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida no fim da manhã deste domingo (7) depois de um acidente na avenida Jarin Mercante, em Três Lagoas.
De acordo com informações, a jovem seguia de bicicleta pela Travessa N quando se assustou com um cachorro solto e não conseguiu fazer a curva. Como a bicicleta não tinha freios, ela invadiu a avenida e acabou atingida por um carro.
Na queda, sofreu uma fratura no braço direito. O Samu foi acionado e fez o atendimento no local. A demora no socorro, causada pelo grande número de ocorrências na manhã de domingo, gerou reclamações de pessoas que presenciaram o acidente.
A vítima foi levada consciente para o Hospital Auxiliadora, reclamando de fortes dores. Ela estava acompanhada do irmão, que também estava de bicicleta e levava uma criança.A Polícia Militar registrou a ocorrência na Depac.
O caso chama atenção para o perigo de deixar animais soltos nas ruas, o que pode gerar acidentes e é considerado crime pela lei.