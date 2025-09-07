Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

ACIDENTE

Adolescente sofre fratura após acidente de bicicleta em Três Lagoas

Ciclista disse que cachorro solto na rua teria atravessado sua frente e a mesma ao tentar desviar acabou entrando na frente do carro

Alfredo Neto

Adolescente era seguida por irmãos em outra bicicleta e por pouco acidente não foi pior: Alfredo Neto/JPNews
Adolescente era seguida por irmãos em outra bicicleta e por pouco acidente não foi pior: Alfredo Neto/JPNews

Uma adolescente de 17 anos ficou ferida no fim da manhã deste domingo (7) depois de um acidente na avenida Jarin Mercante, em Três Lagoas.

De acordo com informações, a jovem seguia de bicicleta pela Travessa N quando se assustou com um cachorro solto e não conseguiu fazer a curva. Como a bicicleta não tinha freios, ela invadiu a avenida e acabou atingida por um carro.

Na queda, sofreu uma fratura no braço direito. O Samu foi acionado e fez o atendimento no local. A demora no socorro, causada pelo grande número de ocorrências na manhã de domingo, gerou reclamações de pessoas que presenciaram o acidente.

Notícias Relacionadas

A vítima foi levada consciente para o Hospital Auxiliadora, reclamando de fortes dores. Ela estava acompanhada do irmão, que também estava de bicicleta e levava uma criança.A Polícia Militar registrou a ocorrência na Depac.

O caso chama atenção para o perigo de deixar animais soltos nas ruas, o que pode gerar acidentes e é considerado crime pela lei.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos