Caminhão-tanque bate em dois veículos e motorista fica preso às ferragens na BR-158, em Três Lagoas

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque de transporte de combustíveis e outros dois veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) na BR-158, no anel viário norte, entre o Shopping Três Lagoas e o bairro Montanini. Apesar da gravidade, não houve vítimas graves.

De acordo com informações apuradas no local, o engavetamento ocorreu quase no final da tarde, após uma carreta tritrem carregada com eucalipto apresentar uma falha mecânica. Com o veículo parado na pista, formou-se uma fila de carros e caminhões no sentido Três Lagoas.

Enquanto motoristas aguardavam a liberação da via, um caminhão-tanque que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo ao perceber o trânsito parado. O veículo, um Mercedes-Benz, atingiu a traseira de um VW Gol que aguardava na fila. Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento; o motorista não se feriu.