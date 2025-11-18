Veículos de Comunicação
Caminhão-tanque bate em dois veículos e motorista fica preso às ferragens na BR-158, em Três Lagoas

Corpo de Bombeiros precisou desencarcerar motorista das ferragens

Alfredo Neto

Motorista de carro só não teve final trágico por milagre: Alfredo Neto/RCN67
Motorista de carro só não teve final trágico por milagre: Alfredo Neto/RCN67

Um acidente envolvendo um caminhão-tanque de transporte de combustíveis e outros dois veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) na BR-158, no anel viário norte, entre o Shopping Três Lagoas e o bairro Montanini. Apesar da gravidade, não houve vítimas graves.

De acordo com informações apuradas no local, o engavetamento ocorreu quase no final da tarde, após uma carreta tritrem carregada com eucalipto apresentar uma falha mecânica. Com o veículo parado na pista, formou-se uma fila de carros e caminhões no sentido Três Lagoas.

Enquanto motoristas aguardavam a liberação da via, um caminhão-tanque que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo ao perceber o trânsito parado. O veículo, um Mercedes-Benz, atingiu a traseira de um VW Gol que aguardava na fila. Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento; o motorista não se feriu.

Na sequência, já sem controle total, o caminhão-tanque seguiu arrastando os pneus e colidiu violentamente contra a traseira de outro caminhão que estava mais à frente, destruindo a cabine. O motorista do caminhão-tanque ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate. O condutor estava consciente e orientado durante o atendimento.

O acidente reforça a importância de práticas de direção defensiva, como manter distância segura entre veículos, respeitar os limites de velocidade e adotar medidas preventivas em situações de trânsito parado — incluindo posicionar os pneus dianteiros voltados para o acostamento, minimizando o risco de prensamento em caso de colisão traseira.

