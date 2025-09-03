Capotamento é registrado na Avenida Clodoaldo Garcia em Três Lagoas; motorista de 24 anos é socorrido

Um capotamento mobilizou equipes de resgate e autoridades na manhã desta quarta-feira (3), na Avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas (MS). O acidente envolveu um jovem de 24 anos, que conduzia um carro de passeio.

Segundo relato do próprio motorista, ele perdeu o controle da direção após ser fechado por outro veículo. Na tentativa de evitar a colisão, acabou batendo contra o canteiro central da via, o que resultou no capotamento do carro.

Apesar da violência do impacto, o condutor não sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica.