Capotamento é registrado na Avenida Clodoaldo Garcia em Três Lagoas; motorista de 24 anos é socorrido

Um capotamento mobilizou equipes de resgate e autoridades na manhã desta quarta-feira (3), na Avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas (MS). O acidente envolveu um jovem de 24 anos, que conduzia um carro de passeio.
Segundo relato do próprio motorista, ele perdeu o controle da direção após ser fechado por outro veículo. Na tentativa de evitar a colisão, acabou batendo contra o canteiro central da via, o que resultou no capotamento do carro.
Apesar da violência do impacto, o condutor não sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por avaliação médica.
O Corpo de Bombeiros, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN) e o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local para prestar apoio e controlar o fluxo de veículos, que ficou parcialmente interrompido até a retirada do veículo acidentado.
A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades competentes.