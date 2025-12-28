Veículos de Comunicação
TOMBAMENTO

Carreta com carga de mármore tomba em rotário da Marechal Rondon

Motorista sofreu ferimentos leves e causas do acidente não foram divulgadas

Alfredo Neto

Causas do acidente não foram divulgados: Divulgação
Causas do acidente não foram divulgados: Divulgação

Um caminhão carregado com granito tombou na tarde deste domingo (28) na rodovia SP-300 Marechal Rondon, no município de Castilho (SP).

O acidente ocorreu no trecho final da rodovia, no acesso à rotatória que liga a SP-300 à BR-262, no sentido a Três Lagoas (MS).De acordo com informações preliminares, a carreta seguia no sentido Oeste quando, ao tentar contornar a rotatória, acabou tombando às margens da via.

As causas do acidente ainda serão apuradas.Equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina, com apoio da brigada de Castilho, atenderam a ocorrência. O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

O tráfego ficou lento, mas sem a necessidade de bloqueio da pista.

