Carreta com carga de mármore tomba em rotário da Marechal Rondon

Um caminhão carregado com granito tombou na tarde deste domingo (28) na rodovia SP-300 Marechal Rondon, no município de Castilho (SP).

O acidente ocorreu no trecho final da rodovia, no acesso à rotatória que liga a SP-300 à BR-262, no sentido a Três Lagoas (MS).De acordo com informações preliminares, a carreta seguia no sentido Oeste quando, ao tentar contornar a rotatória, acabou tombando às margens da via.