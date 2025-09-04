Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

ATUALIZAÇÃO

Condutor sem CNH provoca acidente ao realizar ultrapassagem irregular em Três Lagoas

Trânsito intenso; falta de paciência e imprudência de usuários nas vias públicas são as principais causas de acidentes

Alfredo Neto

Capotamento teria ocorrido após motorista de Saveiro realizar ultrapassagem irregular e imperícia do condutor causar choque entre veículos: Divulgação
Capotamento teria ocorrido após motorista de Saveiro realizar ultrapassagem irregular e imperícia do condutor causar choque entre veículos: Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (3), no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Irmãos Cameschi, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. A colisão envolveu uma VW Saveiro e um VW Polo, resultando em capotamento e danos materiais significativos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor da VW Saveiro realizava uma ultrapassagem pela direita manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro quando perdeu o controle do veículo. Ao tentar retornar de forma brusca à faixa de rolamento, acabou colidindo a traseira da Saveiro na lateral dianteira do Polo.

Com o impacto, a Saveiro rodou na pista, bateu contra o canteiro central e capotou, parando com as rodas para cima. O VW Polo também sofreu avarias, embora, felizmente, não tenham sido registradas vítimas graves.

Durante o atendimento da ocorrência, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) constataram que o condutor da Saveiro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido. Diante das irregularidades, o automóvel foi removido ao pátio do Detran-MS.

Notícias Relacionadas

Infrações e penalidades

O caso envolve diversas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro:

  • Conduzir veículo sem possuir CNH (Art. 162, I do CTB): infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 (3 vezes o valor base) e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado.
  • Ultrapassagem pela direita em desrespeito à norma de circulação (Art. 199 do CTB): infração média, com multa de R$ 130,16.
  • Conduzir veículo não licenciado (Art. 230, V do CTB): infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e remoção do veículo.

O caso será encaminhado às autoridades competentes para adoção das medidas legais cabíveis, podendo haver ainda responsabilização civil e criminal do condutor da Saveiro, caso seja confirmada imprudência com risco à segurança viária.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos