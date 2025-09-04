Condutor sem CNH provoca acidente ao realizar ultrapassagem irregular em Três Lagoas

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (3), no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Irmãos Cameschi, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. A colisão envolveu uma VW Saveiro e um VW Polo, resultando em capotamento e danos materiais significativos.
De acordo com informações apuradas no local, o condutor da VW Saveiro realizava uma ultrapassagem pela direita manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro quando perdeu o controle do veículo. Ao tentar retornar de forma brusca à faixa de rolamento, acabou colidindo a traseira da Saveiro na lateral dianteira do Polo.
Com o impacto, a Saveiro rodou na pista, bateu contra o canteiro central e capotou, parando com as rodas para cima. O VW Polo também sofreu avarias, embora, felizmente, não tenham sido registradas vítimas graves.
Durante o atendimento da ocorrência, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) constataram que o condutor da Saveiro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento vencido. Diante das irregularidades, o automóvel foi removido ao pátio do Detran-MS.
Infrações e penalidades
O caso envolve diversas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro:
- Conduzir veículo sem possuir CNH (Art. 162, I do CTB): infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 (3 vezes o valor base) e retenção do veículo até apresentação de condutor habilitado.
- Ultrapassagem pela direita em desrespeito à norma de circulação (Art. 199 do CTB): infração média, com multa de R$ 130,16.
- Conduzir veículo não licenciado (Art. 230, V do CTB): infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e remoção do veículo.
O caso será encaminhado às autoridades competentes para adoção das medidas legais cabíveis, podendo haver ainda responsabilização civil e criminal do condutor da Saveiro, caso seja confirmada imprudência com risco à segurança viária.