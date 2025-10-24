Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

IDENTIFICADAS

Confirmada identificação de tia e sobrinha mortas em acidente

Vítimas foram identificadas como Janaina Correia de Araújo, de 36 anos, e Caroline Vicente da Silva, de 23 anos

Alfredo Neto

Vítimas estavam em moto e acidente aconteceu após vítimas atravessar preferencial
Vítimas estavam em moto e acidente aconteceu após vítimas atravessar preferencial

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (23) tirou a vida de Janaina Correia de Araújo, de 36 anos, e de sua sobrinha Caroline Vicente da Silva, de 23, no bairro Mais Parque, em Três Lagoas (MS).

As duas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando, segundo informações preliminares, teriam invadido a via preferencial e colidido violentamente contra um ônibus. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas a vários metros do ponto de choque, sofrendo múltiplas fraturas.

Notícias Relacionadas

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas as duas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Militar e periciada pela Polícia Civil e pelo Núcleo de Perícias Criminais, que vão apurar as circunstâncias do acidente.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Três Lagoas. O caso será investigado pela Delegacia de ProntoAtendimentoComunitário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos