Confirmada identificação de tia e sobrinha mortas em acidente

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (23) tirou a vida de Janaina Correia de Araújo, de 36 anos, e de sua sobrinha Caroline Vicente da Silva, de 23, no bairro Mais Parque, em Três Lagoas (MS).

As duas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando, segundo informações preliminares, teriam invadido a via preferencial e colidido violentamente contra um ônibus. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas a vários metros do ponto de choque, sofrendo múltiplas fraturas.