Acidentes

Corpo de Bombeiros socorrem mulher após vítima colidir em guard-rail

Militares informações que um mal súbito teria sido o causador do acidente

Alfredo Neto

Corpo de Bombeiros socorrem mulher após vítima colidir em guard-rail

Um acidente envolvendo uma pick-up Fiat Toro deixou uma mulher ferida no final da noite de quarta-feira (31), na rodovia BR-158, no trecho do Anel Viário Samir Thomé, na rotatória de acesso ao Aeroporto Plínio Alarcom, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações apuradas no local, por volta das 23h40 o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência em que a condutora do veículo teria colidido contra o guard-rail às margens da rodovia e estaria desacordada.

Ao chegar, a equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militares encontrou a vítima dentro da Fiat Toro, desorientada, porém consciente.Ainda conforme os levantamentos preliminares, a motorista seguia no sentido São Paulo quando teria sofrido um mal súbito, perdendo o controle da direção e atingindo o guard-rail que separa o anel viário da via de acesso ao Hospital Regional.

A mulher foi retirada do veículo e encaminhada ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde permaneceu sob cuidados médicos. A Polícia Militar também foi acionada para os procedimentos de praxe, e o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

