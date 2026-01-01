Corpo de Bombeiros socorrem mulher após vítima colidir em guard-rail

Um acidente envolvendo uma pick-up Fiat Toro deixou uma mulher ferida no final da noite de quarta-feira (31), na rodovia BR-158, no trecho do Anel Viário Samir Thomé, na rotatória de acesso ao Aeroporto Plínio Alarcom, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações apuradas no local, por volta das 23h40 o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência em que a condutora do veículo teria colidido contra o guard-rail às margens da rodovia e estaria desacordada.