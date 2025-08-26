Veículos de Comunicação
Início Acidentes

Tragédia na BR-262

Dois caminhoneiros morrem em colisão frontal na BR-262

Colisão entre caminhões na BR-262 deixa duas vítimas fatais e interdita trecho da rodovia por horas

Ana Cristina Santos

Dois caminhoneiros morrem em acidente na BR-262 entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande - Foto: PRF
Dois caminhoneiros morrem em acidente na BR-262 entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande - Foto: PRF

Um grave acidente deixou dois caminhoneiros mortos nesta terça-feira (26) na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A colisão envolveu três caminhões e provocou a interdição total da pista por várias horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-baú que seguia em direção a Campo Grande colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido contrário. A força do impacto foi tão intensa que ambos os motoristas morreram no local.

Após a colisão inicial, o caminhão-baú ainda perdeu o controle e atingiu lateralmente uma terceira carreta, cujo motorista não sofreu ferimentos. O trecho do acidente ficou coberto de destroços, exigindo a presença da Polícia Civil e da Perícia Técnica para os levantamentos necessários.

A rodovia permaneceu totalmente interditada até cerca das 15h, mas a PRF orientou que veículos leves e caminhões de médio porte utilizassem um desvio pela área verde da Estação Ferroviária Bálsamo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, mas ainda não divulgou informações sobre a dinâmica que provocou a colisão frontal.

O tráfego no local foi retomado gradualmente após a remoção dos veículos e da limpeza da pista, mas motoristas foram alertados sobre os riscos e a necessidade de atenção redobrada no trecho.

