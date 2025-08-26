Dois caminhoneiros morrem em colisão frontal na BR-262

Um grave acidente deixou dois caminhoneiros mortos nesta terça-feira (26) na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A colisão envolveu três caminhões e provocou a interdição total da pista por várias horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-baú que seguia em direção a Campo Grande colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido contrário. A força do impacto foi tão intensa que ambos os motoristas morreram no local.

Após a colisão inicial, o caminhão-baú ainda perdeu o controle e atingiu lateralmente uma terceira carreta, cujo motorista não sofreu ferimentos. O trecho do acidente ficou coberto de destroços, exigindo a presença da Polícia Civil e da Perícia Técnica para os levantamentos necessários.