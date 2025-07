Duas crianças morrem em acidente próximo a Taquarussu; cinco ficam feridos

Um grave acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (3), em uma estrada rural próxima ao município de Taquarussu, no Vale do Ivinhema, resultou na morte de duas crianças e deixou outras cinco pessoas feridas. A tragédia aconteceu nas imediações do acesso à região do Tranchão, por volta das 20h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo onde estavam sete pessoas — sendo quatro crianças e três adultos — colidiu violentamente contra uma árvore. Quando os militares chegaram ao local, duas crianças já estavam sem vida, enquanto os demais ocupantes apresentavam ferimentos graves.

As vítimas foram socorridas por equipes de emergência e três delas foram encaminhadas com urgência ao Hospital Municipal de Taquarussu. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente, que está sendo investigado pelas autoridades competentes.

O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído, dificultando o trabalho dos socorristas. A identidade das vítimas ainda não foi oficialmente confirmada.