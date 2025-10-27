Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Final de semana registra série de acidentes com motociclistas em Aparecida do Taboado

Corpo de Bombeiros Militar foi acionado diversas vezes e prestou socorro às vítimas.

Mauro Silva

Vítimas dos acidentes foram levadas ao Pronto-Socorro pelo Corpo de Bombeiros (Foto: Arquivo/Cultura FM)

O final de semana em Aparecida do Taboado foi marcado por uma sequência de acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motocicletas. Ao todo, o Corpo de Bombeiros Militar da cidade foi acionado para atender quase uma dezena de ocorrências.

Segundo o subtenente Joelder, todas as vítimas receberam atendimento no local e, em alguns casos, foi necessário o encaminhamento ao Pronto-Socorro Municipal devido às escoriações e ferimentos.

As autoridades reforçam a importância do respeito às leis de trânsito e do uso de equipamentos de proteção, especialmente entre os motociclistas, que representam a maior parte dos envolvidos nos acidentes registrados.

