Início Acidentes

ACIDENTE

Idosa fica gravemente ferida após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Três Lagoas

Durante o resgate populares reclamavam da falta de sinalização no local e minutos depois chegou um funcionário da prefeitura com as placas de pare

Alfredo Neto

Idosa fica gravemente ferida após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Três Lagoas

Uma idosa de 60 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente entre uma bicicleta elétrica e um carro Peugeot Partner, na tarde desta terça-feira (28), no cruzamento das ruas João Gonçalves de Oliveira e dos Maçons, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

O acidente ocorreu por volta das 14h30. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro seguia pela Rua dos Maçons, sentido Parque de Exposições, quando a ciclista, que trafegava pela Rua João Gonçalves de Oliveira em direção ao Centro, tentou desviar, mas acabou colidindo contra a lateral do veículo. Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo e sofreu um ferimento grave na cabeça, ficando inconsciente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU — com unidades de suporte básico e avançado — prestaram socorro no local. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Três Lagoas.

Durante o atendimento, foi constatada a ausência de placas de sinalização no cruzamento, o que pode ter contribuído para o acidente. Enquanto a ocorrência era acompanhada, uma equipe da Prefeitura iniciou a instalação de novas placas no local, que recentemente recebeu pavimentação asfáltica.

O motorista do Peugeot permaneceu no local, prestou esclarecimentos à Polícia Militar e foi liberado após os procedimentos de praxe. As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

