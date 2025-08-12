Veículos de Comunicação
Início Acidentes

ATUALIZAÇÃO

Idoso morre após capotamento na BR-158 em Três Lagoas

Corpo de idoso foi levado para o Imol e reconhecido por filho

Alfredo Neto

Acidente teria ocorrido por volta de 8h segundo testemunha: Divulgação
Acidente teria ocorrido por volta de 8h segundo testemunha: Divulgação

Um homem identificado como Manoel dos Santos Ferreira, de 65 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (11) após um capotamento na BR-158, em Três Lagoas, próximo ao acesso à fábrica de celulose Eldorado Brasil.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um táxi com placas de Inocência (MS), estava tombado às margens da rodovia. Informações preliminares apontam que, por volta das 8h, um caminhoneiro que passava pelo local notou o carro acidentado, mas seguiu viagem por não visualizar vítimas nas proximidades.

Ao retornar no período da tarde, o mesmo motorista avistou novamente o veículo e decidiu acionar o resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF constataram que o condutor já estava sem vida.

De acordo com informações apuradas, Manoel e o filho estavam morando em Três Lagoas a trabalho. No início da noite, o filho compareceu ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e reconheceu o corpo como sendo de seu pai.As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes

