Idoso morre após capotamento na BR-158 em Três Lagoas

Um homem identificado como Manoel dos Santos Ferreira, de 65 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (11) após um capotamento na BR-158, em Três Lagoas, próximo ao acesso à fábrica de celulose Eldorado Brasil.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um táxi com placas de Inocência (MS), estava tombado às margens da rodovia. Informações preliminares apontam que, por volta das 8h, um caminhoneiro que passava pelo local notou o carro acidentado, mas seguiu viagem por não visualizar vítimas nas proximidades.