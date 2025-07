Jovem morre após colidir moto na traseira de carreta parada na BR-262, em Castilho (SP)

Acidente

Agrônomo de Dourados morre em acidente de carro em Minas Gerais

O engenheiro agrônomo Rodrigo Keite Arakawa, formado pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), morreu nesta segunda-feira (14), após um grave acidente na rodovia MG-255, em Itapagipe, no interior de Minas Gerais. Ele estava morando em Minas Gerais. De acordo com informações do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Frutal, a vítima seguia no […]