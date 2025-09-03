Menino de 11 anos colide com ônibus após perder freio da bicicleta no bairro Vila Nova

Um menino de 11 anos se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (2), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas (MS), após perder o freio da bicicleta e colidir contra a lateral de um ônibus. O caso aconteceu por volta das 14h, no cruzamento da Rua Sabino José da Costa com a Rua Baldomero Leitura.

De acordo com testemunhas, a criança descia a Rua Sabino José da Costa quando, ao se aproximar da esquina, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na lateral de um ônibus que trafegava no sentido leste-oeste. Por pouco, o menino não foi parar embaixo do veículo, o que poderia ter resultado em uma tragédia.