MILAGRE

Menino de 11 anos colide com ônibus após perder freio da bicicleta no bairro Vila Nova

Quase que acidente terminou em tragédia por falta de freios em bicicleta

Alfredo Neto

Garoto disse que bicicleta estava sem freios e quase que tudo termina em tragédia:
Garoto disse que bicicleta estava sem freios e quase que tudo termina em tragédia:

Um menino de 11 anos se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (2), no bairro Vila Nova, em Três Lagoas (MS), após perder o freio da bicicleta e colidir contra a lateral de um ônibus. O caso aconteceu por volta das 14h, no cruzamento da Rua Sabino José da Costa com a Rua Baldomero Leitura.

De acordo com testemunhas, a criança descia a Rua Sabino José da Costa quando, ao se aproximar da esquina, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na lateral de um ônibus que trafegava no sentido leste-oeste. Por pouco, o menino não foi parar embaixo do veículo, o que poderia ter resultado em uma tragédia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. A mãe da criança acompanhou todo o atendimento. Apesar do susto, o menino sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado para avaliação médica.

O caso serve de alerta para a importância da manutenção adequada de bicicletas e da supervisão de crianças em vias urbanas com tráfego de veículos.

