Microônibus invade preferencial bate em duas motos e deixa duas pessoas feridas

Motorista ficou no local e vítimas foram socorridas até o Hospital Auxiliadora

Alfredo Neto

Local os acidentes são constantes devido a inversão de presencial apenas naquele cruzamento: ARQUIVO RCN67
Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo e duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com as informações levantadas no local, o ônibus seguia pela Rua Maria Guilhermina Esteves quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Joaquim Martins, acabou entrando na via sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. As duas motocicletas trafegavam pela preferencial e foram atingidas.

A condutora do ônibus ainda tentou frear para evitar a colisão, porém não conseguiu impedir o choque. Com o impacto, os motociclistas foram lançados ao chão e sofreram ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local, que posteriormente foram encaminhadas para avaliação médica. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

