Moto vai parar debaixo de carreta e motociclista escapa ileso de grave acidente

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem de 45 anos escapou ileso de um grave acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que conduzia e uma carreta, no cruzamento da Rua Manoel de Faria Duque com a Rua Francisco da Silva Queiroz, no bairro Jardim Maristela, região sul de Três Lagoas (MS).

Segundo relato da vítima, ele trafegava pela Rua Francisco da Silva Queiroz e avistou uma carreta VW Titan parada no centro da via, aguardando para acessar a Rua Manoel de Faria Duque. Como o caminhoneiro não teria sinalizado com a seta indicando a intenção de virar à direita, o motociclista presumiu que o veículo seguiria em frente. Ao tentar realizar a conversão à direita para acessar a Manoel de Faria Duque e seguir sentido bairro Vila Verde, a moto acabou sendo atingida pela carreta, que iniciou a manobra no mesmo instante.

O motociclista afirmou que percebeu que sua moto estava sendo arrastada pelos eixos traseiros da carreta e, em um ato de instinto, saltou do veículo a tempo, evitando ferimentos. Populares que presenciaram o acidente gritaram para alertar o motorista da carreta, que parou o veículo imediatamente. Ao perceber que havia passado por cima da motocicleta, o condutor entrou em estado de choque e precisou ser amparado por moradores até se acalmar.