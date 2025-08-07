Veículos de Comunicação
Início Acidentes

LIVRAMENTO

Moto vai parar debaixo de carreta e motociclista escapa ileso de grave acidente

Segundo relato da vítima, caminhoneiro não teria sinalizado para fazer conversão, o que causou o acidente

Alfredo Neto

Ambos os veículos faziam o mesmo sentido, a moto estava à direita da carreta que havia aberto espaço para realizar a conversão à direita: Alfredo Neto/RCN67
Ambos os veículos faziam o mesmo sentido, a moto estava à direita da carreta que havia aberto espaço para realizar a conversão à direita: Alfredo Neto/RCN67

Na manhã desta quinta-feira (7), um homem de 45 anos escapou ileso de um grave acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que conduzia e uma carreta, no cruzamento da Rua Manoel de Faria Duque com a Rua Francisco da Silva Queiroz, no bairro Jardim Maristela, região sul de Três Lagoas (MS).

Segundo relato da vítima, ele trafegava pela Rua Francisco da Silva Queiroz e avistou uma carreta VW Titan parada no centro da via, aguardando para acessar a Rua Manoel de Faria Duque. Como o caminhoneiro não teria sinalizado com a seta indicando a intenção de virar à direita, o motociclista presumiu que o veículo seguiria em frente. Ao tentar realizar a conversão à direita para acessar a Manoel de Faria Duque e seguir sentido bairro Vila Verde, a moto acabou sendo atingida pela carreta, que iniciou a manobra no mesmo instante.

O motociclista afirmou que percebeu que sua moto estava sendo arrastada pelos eixos traseiros da carreta e, em um ato de instinto, saltou do veículo a tempo, evitando ferimentos. Populares que presenciaram o acidente gritaram para alertar o motorista da carreta, que parou o veículo imediatamente. Ao perceber que havia passado por cima da motocicleta, o condutor entrou em estado de choque e precisou ser amparado por moradores até se acalmar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, mas, felizmente, não houve necessidade de atendimento médico, já que o motociclista não sofreu ferimentos. A moto foi retirada debaixo da carreta com a ajuda de populares, e o caminhão foi estacionado corretamente, liberando o fluxo de veículos no local.

Os envolvidos foram orientados pelos policiais militares a tentarem um acordo para reparação de danos materiais. Caso não haja entendimento entre as partes, ambos foram informados de que podem registrar a ocorrência diretamente no 2º Batalhão de Polícia Militar, já que o acidente não resultou em lesão corporal que justificasse a lavratura imediata de boletim.

