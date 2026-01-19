Motociclista fica ferido após colidir em traseira de carro em semáforo no Alvorada

Um acidente de trânsito envolvendo três carros e uma motocicleta de alta cilindrada foi registrado na noite deste sábado (17), na Avenida Capitão Olyntho Mancini, cruzamento com a Rua Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, região Leste de Três Lagoas (MS).

Um homem ficou ferido.Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 23h, quando um veículo Fiat Uno, que seguia no sentido Leste, reduziu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, onde o semáforo operava no sistema intermitente (amarelo piscante).

A redução não foi suficiente para evitar a colisão, já que uma motocicleta de alta cilindrada, que vinha logo atrás, acabou atingindo a traseira do carro.Com a força do impacto, a motocicleta ainda colidiu contra outros dois veículos. O motociclista foi arremessado ao solo, sofreu fratura em um dos braços e chegou a perder a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Auxiliadora.Em Três Lagoas, alguns semáforos deixam de operar no modo convencional após as 22h e passam a funcionar no sistema intermitente (amarelo piscante).