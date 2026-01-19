Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colidir em traseira de carro em semáforo no Alvorada

Veículo reduziu devido semáforo estar no pisca alerta e motociclista atingiu em cheio a traseira do carro

Alfredo Neto

Três Lagoas a velocidade é controlada em 40km/h em avenidas e vias arteriais: ARQUIVO/RCN67
Três Lagoas a velocidade é controlada em 40km/h em avenidas e vias arteriais: ARQUIVO/RCN67

Um acidente de trânsito envolvendo três carros e uma motocicleta de alta cilindrada foi registrado na noite deste sábado (17), na Avenida Capitão Olyntho Mancini, cruzamento com a Rua Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, região Leste de Três Lagoas (MS).

Um homem ficou ferido.Segundo informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 23h, quando um veículo Fiat Uno, que seguia no sentido Leste, reduziu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, onde o semáforo operava no sistema intermitente (amarelo piscante).

A redução não foi suficiente para evitar a colisão, já que uma motocicleta de alta cilindrada, que vinha logo atrás, acabou atingindo a traseira do carro.Com a força do impacto, a motocicleta ainda colidiu contra outros dois veículos. O motociclista foi arremessado ao solo, sofreu fratura em um dos braços e chegou a perder a consciência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e realizou o socorro da vítima, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Auxiliadora.Em Três Lagoas, alguns semáforos deixam de operar no modo convencional após as 22h e passam a funcionar no sistema intermitente (amarelo piscante).

Notícias Relacionadas

De acordo com o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), ao se aproximar de cruzamentos, o condutor deve demonstrar prudência especial, reduzindo a velocidade e garantindo a segurança. Já o artigo 29, inciso III, determina que, na ausência de sinalização de preferência, deve-se ceder passagem ao veículo que se aproxima pela direita.

O sinal amarelo intermitente não indica passagem livre, mas sim atenção redobrada, exigindo redução de velocidade e respeito às normas de circulação. O artigo 61 do CTB estabelece ainda que a velocidade máxima nas vias urbanas é de até 40 km/h em vias arteriais e avenidas e 30 km/h em vias locais, salvo sinalização em contrário.

Três Lagoas enfrenta um problema crônico relacionado ao desrespeito às leis de trânsito. Infrações como o uso de telefone celular ao volante — proibido pelo artigo 252, inciso VI, do CTB —, o excesso de velocidade (artigo 218) e a falta de paciência e atenção dos condutores contribuem diretamente para o aumento no número de acidentes, que se tornam cada vez mais graves e violentos no perímetro urbano da cidade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos