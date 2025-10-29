Motociclista fica ferido após colisão na Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após bater na traseira de uma caminhonete na tarde desta terça-feira (29), na Avenida Ranulpho Marques Leal, nas proximidades do bairro Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações apuradas no local, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o motorista da caminhonete realizou uma conversão à esquerda. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.