Motociclista fica ferido após colisão na Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas

Ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o motorista da caminhonete realizou uma conversão à esquerda. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Alfredo Neto

Motociclista fica ferido após colisão na Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após bater na traseira de uma caminhonete na tarde desta terça-feira (29), na Avenida Ranulpho Marques Leal, nas proximidades do bairro Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com informações apuradas no local, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido quando o motorista da caminhonete realizou uma conversão à esquerda. O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira do veículo.

Com o impacto, o jovem sofreu uma fratura no braço direito e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado ao Hospital Auxiliadora de Três Lagoas.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

