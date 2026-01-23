Veículos de Comunicação
Início Acidentes

FATALIDADE

Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na área urbana da BR-262

Alfredo Neto

Acidentes fatais em trechos urbanos de rodovias federais se somarão ao saldo de mortes no trânsito do município: Alfredo Neto/RCN67
Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de Samuel Vidal dos Santos, de 52 anos, no início da tarde desta sexta-feira (23), no Anel Viário da rodovia BR-262, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o motorista da carreta, ele havia saído de Ribas do Rio Pardo, transportando uma carga de ferro gusa com destino ao interior do estado de São Paulo. Após passar pelo recinto do Leiloador, foi surpreendido pela motocicleta que trafegava no sentido oposto.

Ainda segundo o relato, o motociclista teria invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão. Com o impacto, Samuel sofreu ferimentos gravíssimos.Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), além da Polícia Científica e da Polícia Civil, estiveram no local para os procedimentos de praxe. A ocorrência foi registrada como morte no trânsito em decorrência de colisão frontal.

