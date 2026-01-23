Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na área urbana da BR-262

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de Samuel Vidal dos Santos, de 52 anos, no início da tarde desta sexta-feira (23), no Anel Viário da rodovia BR-262, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o motorista da carreta, ele havia saído de Ribas do Rio Pardo, transportando uma carga de ferro gusa com destino ao interior do estado de São Paulo. Após passar pelo recinto do Leiloador, foi surpreendido pela motocicleta que trafegava no sentido oposto.