FATAL

Motociclista morre após atingir carreta parada no bairro Santo André

Vítima pode ter sofrido mal súbito antes da colisão; óbito foi confirmado no local

Alfredo Neto

Acidente aponta para um mal súbito seguido de colisão e queda: Alfredo Neto
Acidente aponta para um mal súbito seguido de colisão e queda: Alfredo Neto

Um motociclista identificado como Edetrude de Almeida Junior, de 43 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11) após colidir contra a lateral de uma carreta tritrem estacionada na Rua Oscar Guimarães, no bairro Santo André, região norte de Três Lagoas.

Conforme apurado, Edetrude seguia pela Avenida Baldomero Leituga, no sentido oeste–leste. Ao realizar a conversão à direita para acessar a Rua Oscar Guimarães, ele acabou batendo na lateral da carreta.

Com o impacto, o motociclista sofreu fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram imediatamente acionadas, porém o homem não resistiu aos ferimentos.

Agentes do Deptran interditaram a via para garantir a segurança e organizar o trânsito. A Polícia Militar registrou a ocorrência e, após a confirmação do óbito, a Polícia Civil e a Perícia Científica compareceram ao local.

Testemunhas relataram que o motociclista realizou a conversão normalmente, mas logo em seguida atingiu o veículo. Uma das suspeitas é de que ele possa ter sofrido um mal súbito, o que teria provocado a perda de controle da moto.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas.

