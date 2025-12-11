Motociclista morre após atingir carreta parada no bairro Santo André

Um motociclista identificado como Edetrude de Almeida Junior, de 43 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (11) após colidir contra a lateral de uma carreta tritrem estacionada na Rua Oscar Guimarães, no bairro Santo André, região norte de Três Lagoas.

Conforme apurado, Edetrude seguia pela Avenida Baldomero Leituga, no sentido oeste–leste. Ao realizar a conversão à direita para acessar a Rua Oscar Guimarães, ele acabou batendo na lateral da carreta.

Com o impacto, o motociclista sofreu fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram imediatamente acionadas, porém o homem não resistiu aos ferimentos.