Motociclista morto em acidente no Novo Oeste carregava maconha em mochila

João Pedro Rigolo de Oliveira morreu no final da noite de segunda-feira (23), após se envolver em um acidente de trânsito, no Conjunto Habitacional Novo Oeste. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu com a traseira de um caminhão estacionado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e confirmada por equipe médica do Samu.

O caso aconteceu na rua Elza Indelina de Souza, nas proximidades do cruzamento com a rua Angico. De acordo com o boletim policial, a motocicleta seguia no sentido Leste-Oeste quando atingiu a parte traseira de uma carroceria regularmente estacionada. Com o impacto, o condutor foi arremessado ao solo e morreu no local.

A morte foi constatada pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Durante os procedimentos no local, os policiais localizaram junto ao corpo uma bolsa azul contendo um aparelho celular e aproximadamente 250 gramas de substância análoga à maconha, armazenada em um saco plástico.

O motorista do caminhão envolvido no acidente foi identificado. Ele não estava no veículo no momento da colisão e relatou às autoridades que descansava em casa. O caminhão estava devidamente estacionado, segundo a apuração da Polícia Militar.