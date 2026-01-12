Veículos de Comunicação
"Motoqueiro" sem capacete causa acidente e é socorrido no Jardim Cangalha

Piloto da moto estava sem capacete e não respeitado sinalização de trânsito

Alfredo Neto

Desrespeito e desprezo as leis de trânsito são as principais causas dos acidentes em Três Lagoas: Alfredo Neto/RCN67
Um homem de 40 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo, 11, no cruzamento das ruas José Amin e Wilson Carvalho Viana, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem, o autor conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 250, de cor preta, pela rua José Amin quando colidiu com um automóvel no cruzamento. A suspeita é de que o motociclista não tenha respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o condutor que não usava capacete, segundo o motorista do carro, foi arremessado da moto sofrendo uma possível fratura na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, foi acionado e encaminhou o motociclista para o Hospital Auxiliadora

