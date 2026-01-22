Motorista de ambulância morre ao colidir violentamente com caminhão na MS-112

Uma mulher identificada como Vanusa Duarte Bomfim, morreu no início da tarde desta quinta-feira (22) após um grave acidente de trânsito na rodovia MS-112, no trecho entre Três Lagoas e Inocência. Ela conduzia uma ambulância que colidiu violentamente com um caminhão Mercedes-Benz, de carroceria boiadeira.
Conforme informações preliminares, o acidente ocorreu no quilômetro 50 da rodovia, nas proximidades do bar do Cazuza, ainda em território de Três Lagoas. Até o momento, as causas da colisão não foram oficialmente informadas.Vanusa Duarte Bomfim era natural da cidade de Ilha Solteira (SP). A ambulância envolvida no acidente pertencia a uma empresa de consultoria denominada Zopone e retornava para Três Lagoas no momento da colisão.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, realizaram o isolamento da área e o controle do tráfego até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Três Lagoas, onde passou por exames necroscópicos.
O corpo foi posteriormente liberado para os familiares para velório e sepultamento, que deverão ocorrer na cidade natal da vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Militar, Polícia Civil e pela Justiça.