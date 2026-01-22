Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

TRAGÉDIA

Motorista de ambulância morre ao colidir violentamente com caminhão na MS-112

Vanusa dirigia ambulância particular e seria natural de Ilha Solteira SP

Alfredo Neto

Vítima estava dirigindo ambulância e não havia pacientes no interior do veículo que ficou destruído: Alfredo Neto/RCN67
Vítima estava dirigindo ambulância e não havia pacientes no interior do veículo que ficou destruído: Alfredo Neto/RCN67

Uma mulher identificada como Vanusa Duarte Bomfim, morreu no início da tarde desta quinta-feira (22) após um grave acidente de trânsito na rodovia MS-112, no trecho entre Três Lagoas e Inocência. Ela conduzia uma ambulância que colidiu violentamente com um caminhão Mercedes-Benz, de carroceria boiadeira.

Conforme informações preliminares, o acidente ocorreu no quilômetro 50 da rodovia, nas proximidades do bar do Cazuza, ainda em território de Três Lagoas. Até o momento, as causas da colisão não foram oficialmente informadas.Vanusa Duarte Bomfim era natural da cidade de Ilha Solteira (SP). A ambulância envolvida no acidente pertencia a uma empresa de consultoria denominada Zopone e retornava para Três Lagoas no momento da colisão.

Notícias Relacionadas

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, realizaram o isolamento da área e o controle do tráfego até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pelos procedimentos periciais. Após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Três Lagoas, onde passou por exames necroscópicos.

O corpo foi posteriormente liberado para os familiares para velório e sepultamento, que deverão ocorrer na cidade natal da vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Militar, Polícia Civil e pela Justiça.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos