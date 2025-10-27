Motorista embriagado provoca acidente, carro capota e van com trabalhadores tomba na BR-158

Um grave acidente envolvendo três veículos, entre eles uma van com trabalhadores, foi registrado na noite de domingo (26), na BR-158, próximo ao condomínio localizado na região Leste de Três Lagoas. Conforme informações do 5º Grupamento de Bombeiros Militares (5º GBM), o acidente ocorreu por volta das 18h15 e mobilizou equipes de resgate e salvamento para o atendimento de múltiplas vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu dois automóveis e uma van. O motorista de um dos carros, que estaria sob efeito de álcool, provocou a colisão, o que resultou no capotamento de um dos veículos. A van, que transportava cerca de 16 trabalhadores, acabou saindo da pista e tombando às margens da rodovia. Dez ocupantes da van foram encaminhados para a UPA e para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com ferimentos leves, como escoriações e dores pelo corpo. Uma das vítimas sofreu fratura no braço esquerdo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o motorista embriagado invadiu a pista contrária, causando a batida frontal com os demais veículos. Ainda segundo a PRF, o condutor da van tentou desviar para evitar que os passageiros sofressem ferimentos mais graves, mas acabou perdendo o controle e saindo da pista. Logo atrás, um HB20 não conseguiu desviar e colidiu frontalmente com o Gol conduzido pelo motorista alcoolizado. O teste do bafômetro confirmou o estado de embriaguez, e o condutor foi preso em flagrante.