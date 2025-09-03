Mulher de 39 anos sofre fratura em acidente entre moto e carro no centro de Três Lagoas

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (2), na Avenida Filinto Müller, região central de Três Lagoas (MS). A vítima, que pilotava uma motocicleta Honda NXR Bros, sofreu uma fratura no tornozelo direito e escoriações pelo corpo após ser atingida por um carro.

Segundo informações apuradas no local, a motociclista seguia no sentido Avenida Rosário Congro – Rua Aparício da Silva Camargo. Ao cruzar a Avenida Filinto Müller, foi atingida lateralmente por um Fiat Argo, que trafegava pela via no sentido bairro.

Com o impacto, a mulher foi arremessada contra o para-brisa do automóvel e caiu na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Após ser imobilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora.