Mulher de 39 anos sofre fratura em acidente entre moto e carro no centro de Três Lagoas

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (2), na Avenida Filinto Müller, região central de Três Lagoas (MS). A vítima, que pilotava uma motocicleta Honda NXR Bros, sofreu uma fratura no tornozelo direito e escoriações pelo corpo após ser atingida por um carro.
Segundo informações apuradas no local, a motociclista seguia no sentido Avenida Rosário Congro – Rua Aparício da Silva Camargo. Ao cruzar a Avenida Filinto Müller, foi atingida lateralmente por um Fiat Argo, que trafegava pela via no sentido bairro.
Com o impacto, a mulher foi arremessada contra o para-brisa do automóvel e caiu na pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Após ser imobilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora.
De acordo com o relato da motociclista aos policiais do Pelotão de Trânsito, o sinal estaria verde para ela no momento da travessia, e o condutor do Fiat Argo teria avançado o sinal vermelho. Já o motorista do carro afirmou o contrário, dizendo que a moto teria cruzado o semáforo fechado, provocando o acidente.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ambos os envolvidos poderão recorrer à Justiça para que a responsabilidade pelo acidente seja determinada.
A Polícia Civil deve investigar o caso, e imagens de câmeras de segurança da região poderão auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.