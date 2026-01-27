Mulher é atingida por equipamento agrícola e morre em Fátima do Sul

Um acidente nesta terça-feira (27) resultou na morte que mulher de 39 anos, que foi atingida por um equipamento agrícola, em uma propriedade rural localizada no município de Fátima do Sul – localizado a 40 km de Dourados.

O acidente ocorreu em um barracão situado às margens da BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados, nas proximidades do aeródromo.

De acordo com o Jornal MS News, o equipamento estava carregado com milho, tombou e atingiu a vítima, provocando o esmagamento do corpo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas no local constatou que a mulher já estava sem vida. A Polícia Científica também esteve na propriedade e as causas do acidente serão investigadas.