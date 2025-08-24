Mulher sofre traumatismo craniano após ser atropelada por motorista embriagado em Três Lagoas

Uma mulher de 54 anos ficou em estado gravíssimo após ser atropelada por um motorista embriagado no início da noite deste sábado (23), no bairro Santo André, em Três Lagoas (MS). O homem, de 29 anos, tentou fugir, mas foi contido por populares e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, na rua Wilson de Carvalho Viana, próximo ao cruzamento com a rua Dr. Oscar Guimarães. A vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 preta no sentido da avenida Filinto Müller quando foi atingida por um Fiat, conduzido pelo suspeito, que seguia em direção ao centro da cidade. O veículo pertence a uma oficina mecânica.

Com o impacto, a motociclista sofreu ferimentos graves na cabeça. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Auxiliadora, onde precisou ser entubada. Devido à gravidade do traumatismo craniano, foi transferida para o Hospital Regional, referência em atendimentos neurológicos na região.