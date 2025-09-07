Pai e filho ficam feridos após carro bater em muro em Três Lagoas

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tarde deste domingo (7) na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas (MS).
Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo, que estaria em meio a uma discussão familiar, saiu de casa levando o filho de 10 anos no carro. A criança estava no banco traseiro sem cinto de segurança.
Durante o trajeto, o condutor afirmou que tentou desviar de um ciclista, mas perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu violentamente contra um muro.
O impacto deixou os dois feridos.A criança sofreu fraturas no fêmur e em costelas, enquanto o pai apresentou lesões no rosto. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico. Por pouco, outras duas crianças que seguiam de bicicleta em sentido contrário não foram atingidas pelo carro.