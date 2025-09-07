Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

ACIDENTE

Pai e filho ficam feridos após carro bater em muro em Três Lagoas

Segundo as informações o motorista teria desviado de um ciclista; quase atropelou duas crianças e bateu no muro deixando o próprio filho ferido

Alfredo Neto

Segundo as informações o motorista teria desviado de um ciclista; quase atropelou duas crianças e bateu no muro deixando o próprio filho ferido: Divulgação
Segundo as informações o motorista teria desviado de um ciclista; quase atropelou duas crianças e bateu no muro deixando o próprio filho ferido: Divulgação

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tarde deste domingo (7) na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo, que estaria em meio a uma discussão familiar, saiu de casa levando o filho de 10 anos no carro. A criança estava no banco traseiro sem cinto de segurança.

Notícias Relacionadas

Durante o trajeto, o condutor afirmou que tentou desviar de um ciclista, mas perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu violentamente contra um muro.

O impacto deixou os dois feridos.A criança sofreu fraturas no fêmur e em costelas, enquanto o pai apresentou lesões no rosto. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para atendimento médico. Por pouco, outras duas crianças que seguiam de bicicleta em sentido contrário não foram atingidas pelo carro.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos