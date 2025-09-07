Pai e filho ficam feridos após carro bater em muro em Três Lagoas

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tarde deste domingo (7) na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo, que estaria em meio a uma discussão familiar, saiu de casa levando o filho de 10 anos no carro. A criança estava no banco traseiro sem cinto de segurança.