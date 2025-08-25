Pedestre fica ferido após ser atropelado no centro de Três Lagoas

Um homem sofreu ferimentos após ser atropelado por um carro no cruzamento da avenida Antônio Trajano com a rua Zuleide Perez Tabox, em frente à Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, no centro de Três Lagoas, nesta segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Ford Fiesta relatou que trafegava pela Antônio Trajano em direção ao centro quando fez a conversão para a rua Zuleide Perez Tabox.

Durante a manobra, precisou ultrapassar dois veículos que estavam à frente e acabou surpreendido pelo pedestre, não conseguindo evitar a colisão.O impacto lançou a vítima sobre o capô do veículo, atingindo em seguida o para-brisa.