Início Acidentes

Tragédia

Quatro moradores de Três Lagoas morrem após carro e caminhonete baterem de frente

As quatro vítimas fatais eram de Três Lagoas e formavam uma mesma família — três adultos e uma criança —, o que aumentou ainda mais a comoção entre amigos e moradores da cidade.

Ygor Andrade

O acidente aconteceu no início da noite de domingo (2), SP-595
A noite de domingo, (02 de novembro), foi marcada por tristeza e consternação. Um acidente grave aconteceu na rodovia que liga Itapura a Castilho – cidades do interiore paulista – logo após a ponte que cruza o Rio Paraná, na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo Gol, onde estavam as vítimas, seguia sentido Itapura a Castilho quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete S10.

No carro estavam um casal recém-casado, uma mulher que seria madrinha dos dois e uma criança de apenas seis anos, que estava na cadeirinha.  Os quatro não sobreviveram.

O motorista da caminhonete contou à polícia que retornava de Castilho quando, ao atravessar a ponte, viu o Gol vindo em alta velocidade e na contramão. Ele ainda tentou desviar, mas não houve tempo para evitar a batida.

Além dele, estavam na caminhonete a esposa e uma amiga, todas moradoras de Itapura. As três ficaram feridas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Ilha Solteira e encaminhadas ao hospital do município. Elas receberam atendimento médico e tiveram alta ainda na noite de domingo.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros permaneceram no local até a madrugada desta segunda-feira, realizando os trabalhos de resgate e perícia.

As quatro vítimas fatais eram de Três Lagoas e formavam uma mesma família — três adultos e uma criança —, o que aumentou ainda mais a comoção entre amigos e moradores da cidade.

