Quatro moradores de Três Lagoas morrem após carro e caminhonete baterem de frente

A noite de domingo, (02 de novembro), foi marcada por tristeza e consternação. Um acidente grave aconteceu na rodovia que liga Itapura a Castilho – cidades do interiore paulista – logo após a ponte que cruza o Rio Paraná, na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo Gol, onde estavam as vítimas, seguia sentido Itapura a Castilho quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete S10.

No carro estavam um casal recém-casado, uma mulher que seria madrinha dos dois e uma criança de apenas seis anos, que estava na cadeirinha. Os quatro não sobreviveram.

O motorista da caminhonete contou à polícia que retornava de Castilho quando, ao atravessar a ponte, viu o Gol vindo em alta velocidade e na contramão. Ele ainda tentou desviar, mas não houve tempo para evitar a batida.