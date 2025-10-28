Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

Aparecida do Taboado

RCN Notícias revela novos detalhes sobre o acidente que causou a morte de Miler Barbosa

Imagens obtidas pela reportagem reforçam suspeita de atropelamento após a queda da moto. Jovem de 29 anos morreu na noite de domingo (26/10).

Mauro Silva

Moto pilotada por Miler (Foto: Divulgação)
Moto pilotada por Miler (Foto: Divulgação)

Miler Barbosa Ribeiro França, de 29 anos, morreu na noite de domingo (26/10), após um acidente na Rua São João, no bairro Vila Barbosa, em Aparecida do Taboado (MS).

Segundo informações iniciais, ele pilotava uma motocicleta quando colidiu contra uma caçamba de entulhos posicionada na via. No entanto, a causa exata da morte ainda é investigada. O corpo foi encontrado ao lado da caçamba, com sinais de esmagamento no crânio e nos membros inferiores — lesões compatíveis com atropelamento.

O RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, divulgou nesta terça-feira (28) novas informações que podem ajudar a esclarecer o caso. A reportagem teve acesso a imagens de câmeras de segurança da região e ouviu um morador que presenciou o momento logo após o acidente. Ele foi o primeiro a chegar ao local e a acionar o Corpo de Bombeiros.

As imagens e os depoimentos colhidos reforçam a hipótese de que Miler possa ter sido atropelado por outro veículo após cair da motocicleta.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos