RCN Notícias revela novos detalhes sobre o acidente que causou a morte de Miler Barbosa

Miler Barbosa Ribeiro França, de 29 anos, morreu na noite de domingo (26/10), após um acidente na Rua São João, no bairro Vila Barbosa, em Aparecida do Taboado (MS).

Segundo informações iniciais, ele pilotava uma motocicleta quando colidiu contra uma caçamba de entulhos posicionada na via. No entanto, a causa exata da morte ainda é investigada. O corpo foi encontrado ao lado da caçamba, com sinais de esmagamento no crânio e nos membros inferiores — lesões compatíveis com atropelamento.

O RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, divulgou nesta terça-feira (28) novas informações que podem ajudar a esclarecer o caso. A reportagem teve acesso a imagens de câmeras de segurança da região e ouviu um morador que presenciou o momento logo após o acidente. Ele foi o primeiro a chegar ao local e a acionar o Corpo de Bombeiros.

As imagens e os depoimentos colhidos reforçam a hipótese de que Miler possa ter sido atropelado por outro veículo após cair da motocicleta.