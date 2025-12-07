Veículos de Comunicação
Início Acidentes

2º do dia

Samu socorre motorista após colisão entre carro e micro-ônibus resultar em capotamento

Na madrugada, semáforos estavam no modo intermitente; motoristas acreditaram ter preferência

Alfredo Neto

Excesso de confiança e desrespeito as leis de trânsito é principal fator para acidentes em Três Lagoas (MS): Alfredo Neto/RCN67

Um capotamento foi registrado na madrugada deste domingo (7) após uma colisão entre um carro e um micro-ônibus, na avenida João Tomes, no cruzamento com a avenida Rosário Congro, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, um Fiat Mobi seguia no sentido Sul pela avenida João Tomes quando, ao cruzar a avenida Rosário Congro, foi atingido pelo micro-ônibus, que trafegava no sentido Leste pela mesma via.

O semáforo do cruzamento estava em modo intermitente (pisca amarelo), comum durante a madrugada de domingo. Segundo o motorista do Mobi, ele viu o coletivo se aproximando, mas acreditou que a condutora reduziria a velocidade e lhe daria a preferência. A motorista do micro-ônibus relatou ter pensado o mesmo — o que resultou na colisão.

Com o impacto, o carro capotou e parou com as rodas para cima. No veículo estavam duas pessoas: o motorista teve apenas escoriações e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A passageira que o acompanhava não sofreu ferimentos e dispensou atendimento.

A condutora do micro-ônibus não teve lesões. Ela informou que o veículo estava vazio e era levado para a garagem no momento do acidente.

A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo Pelotão de Trânsito (Peltran) do 2º BPM e registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

