Samu socorre motorista após colisão entre carro e micro-ônibus resultar em capotamento

Um capotamento foi registrado na madrugada deste domingo (7) após uma colisão entre um carro e um micro-ônibus, na avenida João Tomes, no cruzamento com a avenida Rosário Congro, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas (MS).

De acordo com o boletim de ocorrência, um Fiat Mobi seguia no sentido Sul pela avenida João Tomes quando, ao cruzar a avenida Rosário Congro, foi atingido pelo micro-ônibus, que trafegava no sentido Leste pela mesma via.

O semáforo do cruzamento estava em modo intermitente (pisca amarelo), comum durante a madrugada de domingo. Segundo o motorista do Mobi, ele viu o coletivo se aproximando, mas acreditou que a condutora reduziria a velocidade e lhe daria a preferência. A motorista do micro-ônibus relatou ter pensado o mesmo — o que resultou na colisão.