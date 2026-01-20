Veículos de Comunicação
ACIDENTE

SUV com quatro pessoas é atingido na traseira por caminhão na BR-262

Mãe e bebê foram trasidos de ambulância até Três Lagoas por segurança mas sem ferimentos

Alfredo Neto

Vítimas tiveram ferimentos leves e não precisaram de intervenção do Samu e nem do Corpo de Bombeiros: João Maria Vicente
Vítimas tiveram ferimentos leves e não precisaram de intervenção do Samu e nem do Corpo de Bombeiros: João Maria Vicente

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (19), por volta das 21h30, no km 60 da rodovia BR-262, nas proximidades da antiga passagem de nível, logo após o Posto Garcia, em Três Lagoas MS.

A colisão envolveu um caminhão e um USV que seguiam no sentido Três Lagoas. Segundo informações levantadas no local, o caminhão não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e acabou colidindo na traseira do automóvel, que havia diminuído a marcha ao transpor um quebra-molas existente na linha férrea.

No Nivus estavam o condutor, a mãe dele, a esposa e uma criança de colo, que estava devidamente acomodada em bebê conforto. Apesar de a batida ter atingido o lado onde a criança estava posicionada, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos aparentes.

Uma ambulância que trafegava pela rodovia prestou atendimento imediato e encaminhou a mãe e a criança até Três Lagoas, como medida preventiva. Com o impacto, a parte traseira direita do veículo ficou bastante danificada, com fragmentos do para-lama e do vidro traseiro espalhados sobre a pista.

Abalado, o motorista do carro tentou sinalizar a via para alertar outros condutores e, em seguida, conseguiu retirar o veículo para o acostamento, reduzindo o risco de novos acidentes. O caminhão também sofreu danos significativos na parte frontal, incluindo o rompimento do radiador, o que ocasionou o vazamento de água sobre o asfalto, misturada a estilhaços de vidro.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

