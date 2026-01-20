SUV com quatro pessoas é atingido na traseira por caminhão na BR-262

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (19), por volta das 21h30, no km 60 da rodovia BR-262, nas proximidades da antiga passagem de nível, logo após o Posto Garcia, em Três Lagoas MS.

A colisão envolveu um caminhão e um USV que seguiam no sentido Três Lagoas. Segundo informações levantadas no local, o caminhão não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e acabou colidindo na traseira do automóvel, que havia diminuído a marcha ao transpor um quebra-molas existente na linha férrea.

No Nivus estavam o condutor, a mãe dele, a esposa e uma criança de colo, que estava devidamente acomodada em bebê conforto. Apesar de a batida ter atingido o lado onde a criança estava posicionada, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos aparentes.