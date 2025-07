Trabalhador morre em acidente em rodovia enquanto entregava marmitas

O motorista Luiz Fernando Gonçalves de Lima, de 24 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na rodovia MS-324, enquanto realizava a entrega de marmitas para funcionários de uma granja, entre os municípios de Água Clara e Três Lagoas (MS). O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (28).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima havia feito a entrega do café da manhã nas primeiras horas do dia e seguia para entregar o almoço quando perdeu o controle da direção do veículo e capotou. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) foram acionados e prestaram atendimento no local.

A vítima foi retirada das ferragens em estado gravíssimo pelos bombeiros. No entanto, durante o trajeto até o Hospital Regional de Três Lagoas, Luiz Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura de resgate.