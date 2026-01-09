Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Acidentes

TRAGÉDIA

Três-lagoenses morrem em grave acidente na MS-240

Segundo o boletim de ocorrência todas as vítimas estavam no carro

Alfredo Neto

Segundo a polícia, pick-up era ocupada por cinco pessoas e delas três foram a óbito no local: Divulgação
Segundo a polícia, pick-up era ocupada por cinco pessoas e delas três foram a óbito no local: Divulgação

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de sexta-feira (9) resultou na morte de três pessoas e deixou outras feridas na rodovia MS-240, km 003, na zona rural de Inocência (MS), nas proximidades do posto de combustíveis Elo Dourado.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal envolveu uma caminhonete Fiat Strada e um conjunto veicular do tipo carreta Scania. No local, morreram Leandro Marcos Rodrigues Carvalho, de 34 anos, condutor da caminhonete, e Filipe Deivide Torres Pereira da Silva, de 28 anos, passageiro do banco traseiro. Ambos ficaram presos às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.

A terceira vítima fatal foi Wellington Luiz Ribeiro Pomini, de 31 anos, que também estava na caminhonete e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente no hospital.

Outros ocupantes do veículo, Tayane Pereira da Silva Chagas, de 32 anos, e Júlio Cesar Cordeiro Rezende, de 27 anos, foram socorridos em estado grave e encaminhados em vaga zero para um hospital em Três Lagoas.

Notícias Relacionadas

A carreta era conduzida por João Paulo Rocha de Lima, de 37 anos, que seguia sentido Inocência–Paranaíba. Segundo relato do motorista à polícia, a caminhonete teria iniciado uma ultrapassagem em curva, com os faróis apagados, momento em que ocorreu a colisão frontal. João Paulo não sofreu ferimentos graves e foi levado ao hospital apenas para observação.

Também estava no caminhão o passageiro Caique Silva de Lima, de 8 anos, filho do condutor, que sofreu um corte na parte de trás da cabeça e recebeu atendimento médico.

A rodovia precisou ser totalmente interditada durante o trabalho das equipes de resgate, perícia criminal e remoção dos veículos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil de Inocência para apuração das responsabilidades.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos