Três-lagoenses morrem em grave acidente na MS-240

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de sexta-feira (9) resultou na morte de três pessoas e deixou outras feridas na rodovia MS-240, km 003, na zona rural de Inocência (MS), nas proximidades do posto de combustíveis Elo Dourado.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal envolveu uma caminhonete Fiat Strada e um conjunto veicular do tipo carreta Scania. No local, morreram Leandro Marcos Rodrigues Carvalho, de 34 anos, condutor da caminhonete, e Filipe Deivide Torres Pereira da Silva, de 28 anos, passageiro do banco traseiro. Ambos ficaram presos às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.

A terceira vítima fatal foi Wellington Luiz Ribeiro Pomini, de 31 anos, que também estava na caminhonete e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente no hospital.

Outros ocupantes do veículo, Tayane Pereira da Silva Chagas, de 32 anos, e Júlio Cesar Cordeiro Rezende, de 27 anos, foram socorridos em estado grave e encaminhados em vaga zero para um hospital em Três Lagoas.