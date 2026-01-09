Três-lagoenses morrem em grave acidente na MS-240

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de sexta-feira (9) resultou na morte de três pessoas e deixou outras feridas na rodovia MS-240, km 003, na zona rural de Inocência (MS), nas proximidades do posto de combustíveis Elo Dourado.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão frontal envolveu uma caminhonete Fiat Strada e um conjunto veicular do tipo carreta Scania. No local, morreram Leandro Marcos Rodrigues Carvalho, de 34 anos, condutor da caminhonete, e Filipe Deivide Torres Pereira da Silva, de 28 anos, passageiro do banco traseiro. Ambos ficaram presos às ferragens e tiveram o óbito constatado no local.
A terceira vítima fatal foi Wellington Luiz Ribeiro Pomini, de 31 anos, que também estava na caminhonete e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente no hospital.
Outros ocupantes do veículo, Tayane Pereira da Silva Chagas, de 32 anos, e Júlio Cesar Cordeiro Rezende, de 27 anos, foram socorridos em estado grave e encaminhados em vaga zero para um hospital em Três Lagoas.
A carreta era conduzida por João Paulo Rocha de Lima, de 37 anos, que seguia sentido Inocência–Paranaíba. Segundo relato do motorista à polícia, a caminhonete teria iniciado uma ultrapassagem em curva, com os faróis apagados, momento em que ocorreu a colisão frontal. João Paulo não sofreu ferimentos graves e foi levado ao hospital apenas para observação.
Também estava no caminhão o passageiro Caique Silva de Lima, de 8 anos, filho do condutor, que sofreu um corte na parte de trás da cabeça e recebeu atendimento médico.
A rodovia precisou ser totalmente interditada durante o trabalho das equipes de resgate, perícia criminal e remoção dos veículos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil de Inocência para apuração das responsabilidades.