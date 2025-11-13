Abate de bovinos cresce e mercado reage com preços firmes em Mato Grosso do Sul

Os números do abate de bovinos no terceiro trimestre de 2025 confirmam o momento aquecido da cadeia da carne. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os frigoríficos brasileiros abateram 11,23 milhões de cabeças sob algum tipo de inspeção sanitária no período. O volume representa alta de 7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, além disso, avanço de 6,7% na comparação com o segundo trimestre deste ano. A produção de 2,95 milhões de toneladas de carcaças bovinas também cresceu. Houve aumento de 6% frente ao mesmo trimestre do ano anterior e de quase 11% diante do trimestre imediatamente anterior.

Esse movimento reflete a força dos contratos de exportação, que seguem em ritmo intenso. O Brasil continua embarcando grandes volumes de carne bovina. O mercado avalia que a participação das exportações superou, em 2025, a proporção tradicionalmente mencionada de 30% da produção destinada ao exterior e 70% ao mercado interno. A abertura de novos mercados e a atuação das indústrias frigoríficas exportadoras sustentam esse cenário. Elas ajudam a “financiar” a carne consumida dentro do país, já que a receita em moeda estrangeira compensa parte da pressão sobre os custos.

Mercado Físico e a Resistência do Pecuarista

Enquanto isso, o mercado físico do boi gordo em Mato Grosso do Sul registra uma quarta-feira movimentada. Destaca-se a resistência do pecuarista ao negociar. O preço mais alto da boiada em Campo Grande, com negócios atingindo R$ 332,50 por arroba em casos pontuais. Já os dados da Scot Consultoria mostram o boi China no estado a R$ 325, patamar igual ao observado em São Paulo. Isso coloca Mato Grosso do Sul em posição competitiva no cenário nacional.

Cenário de Preços em Diferentes Praças

Nas principais praças acompanhadas pela consultoria, os valores variam, porém mantêm tendência firme. Em Campo Grande e Três Lagoas, a arroba do boi gordo aparece a R$ 322 no pagamento a prazo (30 dias) e R$ 318 à vista. Em Dourados, a base subiu de R$ 324 para R$ 325 no prazo, com R$ 321 à vista. Não há diferença entre boi comum e boi China. A região sul do estado enfrenta menor oferta de animais. Isso fortalece a posição do produtor na hora de negociar e explica a reação positiva dos preços.

Panorama Geral do Mercado de Bovinos

Assim, o trimestre combina alta no abate, exportações firmes e mercado interno ajustado. A indústria encontra demanda consistente, enquanto o pecuarista observa um ambiente de preços que, embora volátil, ainda responde à escassez regional de boi pronto. Em Mato Grosso do Sul, o recado das cotações é claro: quem tem gado terminado e bem posicionado continua com poder de barganha à mesa.