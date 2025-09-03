Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

Agro & Macroeconomia

Agro puxa o PIB e setor cresce 10,1% no 2º tri e ajuda alta de 2,2% do PIB geral

Agro puxa o PIB: Agropecuária cresce 10,1% no 2º tri e sustenta alta de 2,2% do PIB, com safra recorde e milho 2ª safra robusta.

Adriano Hany

Colheitadeira em lavoura de soja com silos ao fundo durante a colheita
Agropecuária cresce 10,1% no 2º tri e sustenta alta de 2,2% do PIB, com safra recorde e milho 2ª safra robusto, segundo o IBGE. Foto: Gerada por AI.

Impulsionada por safra recorde de grãos, a agropecuária cresceu 10,1% no 2º trimestre ante igual período de 2024, mostrando como o agro puxa o PIB brasileiro. Ela contribuiu para a alta de 2,2% do PIB geral, segundo dados do IBGE divulgados nesta terça (2). Na comparação com o 1º trimestre, houve leve variação de -0,1%. Economistas interpretaram isso como estabilidade em patamar elevado após o avanço de 12,3% em janeiro–março.

Desempenho do Setor Agropecuário

O desempenho reflete, sobretudo, a força da soja na colheita. Houve também a tração adicional do milho 2ª safra, cuja colheita robusta em junho e julho entrou no radar das contas nacionais. Mesmo com a oscilação marginal frente ao trimestre imediatamente anterior, o setor manteve um nível de atividade elevado. Foi suficiente para sustentar a expansão da economia no período.

Com a safra de grãos puxando o ritmo e o milho safrinha reforçando o resultado, o agro voltou a se afirmar como vetor central do crescimento. O quadro indica que, mantidas as condições atuais de produção, o segmento segue relevante para a dinâmica do PIB. Isso ocorre tanto pelo lado da oferta quanto pelos efeitos indiretos em cadeias associadas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos