Agro puxa o PIB e setor cresce 10,1% no 2º tri e ajuda alta de 2,2% do PIB geral

Impulsionada por safra recorde de grãos, a agropecuária cresceu 10,1% no 2º trimestre ante igual período de 2024, mostrando como o agro puxa o PIB brasileiro. Ela contribuiu para a alta de 2,2% do PIB geral, segundo dados do IBGE divulgados nesta terça (2). Na comparação com o 1º trimestre, houve leve variação de -0,1%. Economistas interpretaram isso como estabilidade em patamar elevado após o avanço de 12,3% em janeiro–março.

Desempenho do Setor Agropecuário

O desempenho reflete, sobretudo, a força da soja na colheita. Houve também a tração adicional do milho 2ª safra, cuja colheita robusta em junho e julho entrou no radar das contas nacionais. Mesmo com a oscilação marginal frente ao trimestre imediatamente anterior, o setor manteve um nível de atividade elevado. Foi suficiente para sustentar a expansão da economia no período.

Com a safra de grãos puxando o ritmo e o milho safrinha reforçando o resultado, o agro voltou a se afirmar como vetor central do crescimento. O quadro indica que, mantidas as condições atuais de produção, o segmento segue relevante para a dinâmica do PIB. Isso ocorre tanto pelo lado da oferta quanto pelos efeitos indiretos em cadeias associadas.