Agroindústria de MS conquistam Selo ARTE e levam produtos artesanais ao mercado nacional

Agroindústrias artesanais de Mato Grosso do Sul avançam com seus produtos no mercado nacional com a conquista do Selo ARTE, certificação que autoriza a comercialização, em todo o país, de alimentos artesanais de origem animal. O reconhecimento foi obtido por empreendimentos acompanhados pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria do Senar/MS, reforçando o papel do suporte técnico na valorização da produção regional.
Ao todo, três produtos receberam o selo: o Salame Pantaneiro, da agroindústria Nostra Charcuterie, de Campo Grande, e o Queijo Nicola e a Manteiga de Garrafa, produzidos pela agroindústria Vaca Braba, localizada no município de Anastácio. A certificação atesta não apenas a qualidade e a segurança alimentar, mas também o respeito aos modos de fazer tradicionais.
Sobre o Selo ARTE
Criado para reconhecer produtos artesanais de origem animal, o Selo ARTE permite que agroindústrias legalizadas ultrapassem as fronteiras estaduais e alcancem consumidores de todo o Brasil. Para os produtores, a certificação representa a possibilidade de crescimento sustentável, agregação de valor e fortalecimento da identidade regional.
No caso da agroindústria Vaca Braba, a conquista simboliza um marco importante. A produtora Lúcia Maria Oliveira Monteiro destaca que o reconhecimento vai além da formalização comercial. A propriedade é acompanhada pelo Senar/MS desde 2022, por meio da ATeG Bovinocultura de Leite e da ATeG Agroindústria.
“É a valorização da nossa história e do cuidado em cada etapa da produção. O Selo ARTE reconhece um trabalho feito de forma artesanal, com dedicação e respeito às tradições”, afirma.
Acompanhamento técnico faz a diferença
A certificação da Nostra Charcuterie também foi resultado de um processo gradual, que exigiu ajustes estruturais, planejamento e organização dos processos produtivos. Segundo o proprietário, Everson Fleck, o acompanhamento técnico foi decisivo para superar cada etapa.
“O caminho foi longo e exigiu atenção aos detalhes, mas sempre contamos com o suporte do Senar. Hoje temos um produto que representa o nosso estado e que pode chegar a consumidores de todo o país”, ressalta.
Tradição aliada à segurança alimentar
O Selo ARTE reconhece produtos que mantêm identidade regional, utilizam matérias-primas locais e respeitam práticas tradicionais, sem abrir mão das exigências sanitárias. Essa combinação garante ao consumidor um alimento seguro, com história e origem reconhecidas.
De acordo com a coordenadora da ATeG Agroindústria, Camila Lima, a certificação fortalece não apenas os empreendimentos, mas a imagem do próprio Estado.
“Cada produto certificado carrega a história de Mato Grosso do Sul. É o reconhecimento das nossas tradições, do uso consciente das matérias-primas e da produção artesanal responsável”, destaca.
Formalização como caminho de crescimento
O trabalho da ATeG Agroindústria envolve orientações técnicas e gerenciais voltadas à formalização, adequações sanitárias, organização dos processos e gestão do negócio. Segundo a técnica especialista em certificação do Senar/MS, Emylia Gabriella, o acompanhamento contínuo torna o processo mais acessível ao produtor.
Ela orienta que interessados busquem conhecer propriedades já certificadas e procurem o sindicato rural ou um técnico de campo para iniciar o planejamento.
A certificação dos três produtos foi concluída no fim de 2025. Com isso, o número de Selos ARTE conquistados com apoio do Senar/MS chega a cinco, enquanto outros 36 processos seguem protocolados para 2026, demonstrando a expansão da agroindústria artesanal no Estado.