Agroindústria de MS conquistam Selo ARTE e levam produtos artesanais ao mercado nacional

Agroindústrias artesanais de Mato Grosso do Sul avançam com seus produtos no mercado nacional com a conquista do Selo ARTE, certificação que autoriza a comercialização, em todo o país, de alimentos artesanais de origem animal. O reconhecimento foi obtido por empreendimentos acompanhados pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria do Senar/MS, reforçando o papel do suporte técnico na valorização da produção regional.

Ao todo, três produtos receberam o selo: o Salame Pantaneiro, da agroindústria Nostra Charcuterie, de Campo Grande, e o Queijo Nicola e a Manteiga de Garrafa, produzidos pela agroindústria Vaca Braba, localizada no município de Anastácio. A certificação atesta não apenas a qualidade e a segurança alimentar, mas também o respeito aos modos de fazer tradicionais.

Sobre o Selo ARTE

Criado para reconhecer produtos artesanais de origem animal, o Selo ARTE permite que agroindústrias legalizadas ultrapassem as fronteiras estaduais e alcancem consumidores de todo o Brasil. Para os produtores, a certificação representa a possibilidade de crescimento sustentável, agregação de valor e fortalecimento da identidade regional.

No caso da agroindústria Vaca Braba, a conquista simboliza um marco importante. A produtora Lúcia Maria Oliveira Monteiro destaca que o reconhecimento vai além da formalização comercial. A propriedade é acompanhada pelo Senar/MS desde 2022, por meio da ATeG Bovinocultura de Leite e da ATeG Agroindústria.

“É a valorização da nossa história e do cuidado em cada etapa da produção. O Selo ARTE reconhece um trabalho feito de forma artesanal, com dedicação e respeito às tradições”, afirma.

Acompanhamento técnico faz a diferença

A certificação da Nostra Charcuterie também foi resultado de um processo gradual, que exigiu ajustes estruturais, planejamento e organização dos processos produtivos. Segundo o proprietário, Everson Fleck, o acompanhamento técnico foi decisivo para superar cada etapa.