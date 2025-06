Aparecida do Taboado passa por transformação no campo com diversificação da cadeia produtiva

Com um passado fortemente ligado à bacia leiteira e à pecuária de corte, Aparecida do Taboado, no leste de Mato Grosso do Sul, vive hoje uma profunda transformação em seu setor rural.

O município se destaca pela diversificação da cadeia produtiva, que inclui culturas como cana-de-açúcar, eucalipto, seringueira, soja, sorgo, amendoim, piscicultura, avicultura e, mais recentemente, citricultura.

Cana-de-açúcar possui uma das maiores áreas cultivadas no município (Foto: Ilustrativa)

Em entrevista ao RCN Notícias nesta quinta-feira (12/06), o secretário municipal de Desenvolvimento, Dartagnan Ramos Queiroz, explicou como essa expansão produtiva tem impulsionado o desenvolvimento local. “Estamos vivendo um novo momento. A economia do campo se diversificou, os investimentos chegaram, e hoje temos uma geração contínua de emprego e renda que eleva o patamar do município”, afirmou.

Dartagnan Ramos Queiroz é secretário municipal e produtor rural em Aparecida do Taboado (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A chegada de novos empreendimentos e o avanço de culturas antes pouco exploradas colocaram Aparecida do Taboado em destaque no cenário estadual.

Aparecida do Taboado possui 25 mil hectares plantio de eucaliptos (Foto: Ilustrativa)

O município tem melhorado seu desempenho no ranking das cidades que mais arrecadam e empregam em Mato Grosso do Sul. A demanda por mão de obra cresceu tanto que, segundo Dartagnan, hoje há mais vagas do que trabalhadores disponíveis. “Diferente de muitas regiões do país, aqui há mais oferta do que procura por empregos”, pontuou.

Entre os setores com maior potencial de crescimento, a citricultura desponta como uma das apostas da atual gestão. Lavouras de laranja, limão e ponkan já começam a se consolidar e a expectativa é de forte expansão nos próximos anos.

Município é um dos maiores produtores de peixes em Mato Grosso do Sul (Foto: Ilustrativa)

A avicultura e a piscicultura possuem potencial para crescimento, e outras culturas, de pouca projeção, podem ganhar terreno, ocupando parte dos cerca de 160 mil hectares de pastagens existentes no município.

De acordo com dados do IBGE, Aparecida do Taboado possui uma população estimada em 29.446 habitantes — embora observadores locais estimem em torno de 35 mil residentes — e uma renda per capita anual de R$ 52.822,84.

Com uma área territorial de 2.751,5 km², a cidade já figura entre as principais economias do estado, com perspectivas positivas para avançar ainda mais no ranking de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Assista a reportagem do RCN Notícias: