Boi gordo tem exportação aquecida e menor oferta de fêmeas sustentam preços

Após a recuperação de agosto, a arroba do boi gordo deve iniciar setembro entre a estabilidade e a alta. O mercado de boi gordo é amparado por exportações em ritmo forte e por uma demanda interna típica de primeira quinzena, impulsionada pelo recebimento de salários. Segundo o analista Felipe Fabri, São Paulo encerrou agosto na faixa de R$ 317 para o “boi China” e R$ 315 para o animal destinado ao mercado interno. A referência trabalhou entre R$ 310 e R$ 315 ao fim do mês.

Do lado externo, o viés segue positivo. Julho registrou o melhor desempenho da história nas exportações mensais de carne bovina de boi gordo. Agosto também “tem tudo para superar” esse volume, mesmo com o impacto do “tarifaço”. Esse ritmo ajuda a sustentar as cotações. Ao mesmo tempo, o consumo doméstico tende a reagir na primeira metade do mês. Isso dá mais giro ao varejo e ao atacado.

Oferta e Abate

Na oferta, os dados parciais do Sistema de Inspeção Federal (SIF) apontaram um abate mais compassado em agosto e menor participação de fêmeas. A combinação entre bezerro valorizado e a programação da estação de monta favorece a retenção de matrizes nas fazendas. Isso enxuga a oferta de curto prazo. Para Fabri, esse quadro reforça a sustentação da arroba nos níveis atuais. Com isso, mantém um viés de alta até o fim do ano, especialmente se a disponibilidade de fêmeas seguir contida, refletindo diretamente no preço do boi gordo.

Cenário no Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, as referências citadas nos boletins de mercado indicam estabilidade: em Dourados, R$ 313 à vista e R$ 317 para 30 dias; em Campo Grande, R$ 311 à vista e R$ 315 para 30 dias. Em Paranaíba, um frigorífico local operou a R$ 320/@ para boi precoce, R$ 310/@ para boi comum, R$ 305/@ para novilhas e R$ 290/@ para vacas (prazo de 30 dias, com desconto de R$ 5/@ no pagamento em dois dias). Esses números dialogam com o cenário nacional descrito por Felipe Fabri. Exportação aquecida, consumo interno melhor na virada do mês e oferta mais comedida formam uma combinação. Isso tende a manter setembro firme para o pecuarista de boi gordo.