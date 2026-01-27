Brasil registra recorde de 45,5 milhões de toneladas em importações de fertilizantes

As importações brasileiras de fertilizantes atingiram um novo recorde histórico em 2025, totalizando 45,5 milhões de toneladas, segundo dados do Boletim Logístico de janeiro de 2026 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume supera as 44,28 milhões de toneladas registradas no ano anterior, representando um aumento de 1,22 milhão de toneladas (+2,68%) e sinalizando otimismo do setor agrícola quanto à ampliação da área plantada e ao aumento da produtividade média.

O desempenho positivo evidencia que os produtores estão mais confiantes para investir na nutrição das lavouras e na expansão da produção de grãos. Entre os estados com maior consumo destacam-se Mato Grosso, Paraná e São Paulo, consolidando o protagonismo dessas regiões na produção agrícola nacional.

O registro das importações leva em consideração os principais terminais portuários brasileiros, incluindo Paranaguá (PR), Santos (SP) e os portos do Arco Norte. O Porto de Paranaguá permaneceu como principal canal de entrada, com 10,89 milhões de toneladas movimentadas, ligeiramente abaixo das 11,04 milhões de toneladas de 2024, representando uma redução de 1,36%. O Arco Norte registrou 8,27 milhões de toneladas, demonstrando expansão de 10,3% em relação ao ano anterior, enquanto Santos movimentou 8,42 milhões de toneladas, uma queda de 5,18% frente às 8,88 milhões de toneladas de 2024.

Desempenho logístico e robustez da cadeia de suprimentos

Especialistas destacam que a disponibilidade de fertilizantes é crucial para manutenção da produtividade agrícola, sobretudo em culturas estratégicas como milho, soja e algodão. O acesso a insumos importados de forma consistente possibilita a expansão da produção e contribui para a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional.

Crescimento das Exportações e a Logística Portuária

O crescimento das importações de insumos também acompanha a expansão das exportações brasileiras, reforçando a importância da logística portuária estratégica. Em 2025, o Brasil exportou 172,3 milhões de toneladas de milho, soja e farelo de soja, um aumento de 6,21% em relação ao ano anterior, quando os embarques totalizaram 161,6 milhões de toneladas.