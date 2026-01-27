Brasil registra recorde de 45,5 milhões de toneladas em importações de fertilizantes

As importações brasileiras de fertilizantes atingiram um novo recorde histórico em 2025, totalizando 45,5 milhões de toneladas, segundo dados do Boletim Logístico de janeiro de 2026 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume supera as 44,28 milhões de toneladas registradas no ano anterior, representando um aumento de 1,22 milhão de toneladas (+2,68%) e sinalizando otimismo do setor agrícola quanto à ampliação da área plantada e ao aumento da produtividade média.
O desempenho positivo evidencia que os produtores estão mais confiantes para investir na nutrição das lavouras e na expansão da produção de grãos. Entre os estados com maior consumo destacam-se Mato Grosso, Paraná e São Paulo, consolidando o protagonismo dessas regiões na produção agrícola nacional.
O registro das importações leva em consideração os principais terminais portuários brasileiros, incluindo Paranaguá (PR), Santos (SP) e os portos do Arco Norte. O Porto de Paranaguá permaneceu como principal canal de entrada, com 10,89 milhões de toneladas movimentadas, ligeiramente abaixo das 11,04 milhões de toneladas de 2024, representando uma redução de 1,36%. O Arco Norte registrou 8,27 milhões de toneladas, demonstrando expansão de 10,3% em relação ao ano anterior, enquanto Santos movimentou 8,42 milhões de toneladas, uma queda de 5,18% frente às 8,88 milhões de toneladas de 2024.
Desempenho logístico e robustez da cadeia de suprimentos
Especialistas destacam que a disponibilidade de fertilizantes é crucial para manutenção da produtividade agrícola, sobretudo em culturas estratégicas como milho, soja e algodão. O acesso a insumos importados de forma consistente possibilita a expansão da produção e contribui para a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional.
Crescimento das Exportações e a Logística Portuária
O crescimento das importações de insumos também acompanha a expansão das exportações brasileiras, reforçando a importância da logística portuária estratégica. Em 2025, o Brasil exportou 172,3 milhões de toneladas de milho, soja e farelo de soja, um aumento de 6,21% em relação ao ano anterior, quando os embarques totalizaram 161,6 milhões de toneladas.
As exportações de milho em grãos atingiram 40,9 milhões de toneladas em dezembro, acima das 39,7 milhões registradas no mesmo mês de 2024. O escoamento ocorreu majoritariamente pelos portos do Arco Norte (39,3%), Porto de Santos (35,8%), Paranaguá (12,3%) e São Francisco do Sul (7,7%), com Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul como principais estados de origem.
No caso da soja em grãos, as exportações somaram 108,1 milhões de toneladas até dezembro, superando as 98,8 milhões de toneladas de 2024. O Porto do Arco Norte concentrou 36,2% dos embarques, Santos 32%, Rio Grande 8% e São Francisco do Sul 5,7%. As origens principais das cargas foram Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.
O farelo de soja também registrou leve crescimento, totalizando 23,3 milhões de toneladas, frente a 23,1 milhões no ano anterior. O escoamento concentrou-se em Santos (43,2%), Paranaguá (27,8%), Rio Grande (16,9%) e Salvador (7,4%), com Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás como estados predominantes na produção.
Impacto Econômico e Perspectivas Futuras
O aumento histórico das importações de fertilizantes, aliado à expansão das exportações, reflete um cenário favorável para o agronegócio brasileiro. A movimentação logística equilibrada e a diversificação de portos e rotas contribuem para reduzir riscos de abastecimento e fortalecer a posição competitiva do país no mercado internacional.
Analistas ressaltam que o crescimento das importações é um indicativo de planejamento estratégico por parte dos produtores, que investem em insumos para maximizar rendimento e qualidade das safras. Ao mesmo tempo, a robustez do sistema portuário garante que os volumes importados e exportados sejam movimentados com eficiência, preservando prazos e integridade dos produtos.