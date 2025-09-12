Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

FIM DA SAFRA DE CAFÉ

IBGE e Conab divergem na quantidade de sacas da colheita do Café em 2025

Adriano Hany

Colheita de café no Brasil com ramos carregados e peneira de grãos maduros.
Colheita praticamente encerrada e estimativas de IBGE e Conab apontam oferta menor de café em 2025. Foto: Gerada por IA.

O Agro é Massa destacou que o Brasil caminha para uma safra de café menor em 2025, cenário que pode sustentar preços no curto prazo. De acordo com o programa, o IBGE estimou a produção total em 56,8 milhões de sacas de 60 kg, o que representa queda de 1,4% na comparação anual. Já a Conab projetou 55,2 milhões de sacas, número próximo ao do IBGE e em linha com a percepção de redução de oferta na principal origem global do grão.

Foi estimada pelo IBGE a produção conjunta dos dois grandes grupos de café — arábica e conilon/robusta — com a colheita praticamente encerrada no país. Foi indicada pela Conab uma oferta menor que a do IBGE, mas ainda assim coerente com o quadro de aperto. Portanto, há menos café no mundo, sobretudo porque o Brasil segue o maior produtor global.

Espécies de Café e Distribuição Geográfica

Além disso, o programa explicou as diferenças entre as espécies. O arábica, com perfil de xícara mais doce, predomina em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O conilon/robusta, por sua vez, ganha força em Espírito Santo — principal produtor — e tem peso ainda na Bahia, Rondônia e Mato Grosso. Essas distribuições, todavia, ajudam a entender como o clima e a logística podem impactar volumes e fluxos de café ao longo do ano.

Monitoramento do Mercado e Ajustes Climáticos

No entanto, como a oferta brasileira ficou menor e a colheita já foi praticamente concluída, o mercado deve monitorar o ritmo de exportações, o consumo interno e eventuais ajustes climáticos em outras origens concorrentes. Assim, bases e prêmios tendem a refletir a disputa por qualidade na entressafra, enquanto a indústria local acompanha custos com atenção redobrada.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos