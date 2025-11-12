Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Agronegócio

MACROECONOMIA DO AGRO

Câmbio, petróleo e biodiesel: como o dólar a R$ 5,27 mexeu com soja e proteínas

Dólar a R$ 5,27 e petróleo impactam complexo soja e proteínas; veja os efeitos na formação de preços. Conhe;a os motivos!

Adriano Hany

Terminal de tanques e dutos ao pôr do sol, referência a combustíveis e óleos vegetais.
Câmbio e energia: combinação que redimensiona margens no agro exportador. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

O programa apontou a queda de 0,62% do dólar, que fechou em R$ 5,27 na sessão anterior, e relacionou esse movimento ao quadro de petróleo, bolsas e ao impasse de financiamento do governo dos EUA (com proposta de prorrogação discutida no Senado). Essa combinação balançou custos e expectativas, alcançando o complexo soja e as proteínas.

Quando o petróleo oscila, os óleos vegetais (como óleo de soja e óleo de palma) sofrem reflexos, já que integram a matriz de biodiesel. Assim, mudanças de preço e sinalizações de política podem reprecificar spreads e mudar bases.

Ao mesmo tempo, o dólar mais fraco reduz a receita em reais nos produtos exportáveis (soja, carnes de bovinos, suínos e frangos). Logo, mesmo com fundamentos positivos, a conversão cambial pode aparar parte do ganho doméstico.

Impacto da Soja e Proteínas

No caso da soja, o efeito ocorre em três frentes citadas no programa: câmbio, prêmio nos portos e Chicago. A pressão em uma dessas pontas pode reajustar a conta final para o produtor. Já nas proteínas, a competitividade externa continua relevante, porém o valor em reais entregue ao frigorífico responde ao câmbio.

Recomendações Táticas para Comercialização

Para quem comercializa, o recado foi tático: acompanhar o fluxo diário de prêmios e de dólar, avaliar janelas e lotes e não perder oportunidades de fixação quando as três variáveis alinham.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Caminhões graneleiros em rodovia do MS carregados com soja

SOJA & DERIVADOS

Soja no MS mantém competitividade; China com estoques elevados e Paranaguá firme no disponível

A soja no Mato Grosso do Sul apresentou pequenas variações. Segundo a Grão Direto, Cidrolândia marcou R$ 128,16/saca (+0,22%); São Gabriel do Oeste, R$ 124,80/saca (+0,19%); Chapadão do Sul, R$ 123,65/saca (estável); Maracaju, R$ 125,40/saca (estável); e Ponta Porã, R$ 124,51/saca (+0,11%). Em Dourados, a Royal Rural indicou R$ 125,25/saca.No quadro internacional, o programa destacou […]