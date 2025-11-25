Veículos de Comunicação
COMPRANDO COMO NUNCA!

China acelera compras e mercado de carne bovina reage com forte demanda

China acelera compras e pressiona exportações de carne bovina brasileira com alta demanda e novos controles sanitários.

Adriano Hany

Carregamento de contêineres refrigerados com carne bovina para exportação no porto.
Movimento intenso de embarque de carne bovina brasileira em novembro. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A demanda chinesa por carne bovina entrou em ritmo acelerado em novembro, impulsionando as exportações brasileiras e criando reflexos imediatos no mercado agropecuário. O movimento ocorre porque a China aguarda a confirmação de novas salvaguardas que devem limitar a entrada de carne bovina de alguns países fornecedores, o que tem levado empresas privadas chinesas a anteciparem compras para reforçar os estoques.

Além disso, a expectativa de criação de cotas e de tarifas adicionais tem estimulado uma corrida por volumes maiores antes da mudança regulatória. O comportamento chinês vem sendo observado desde agosto e se intensificou nas últimas semanas, influenciando preços, fluxo logístico e planejamento de embarques.

Infográfico mostra principais fatos relativos a aceleração das exportações para a China.

As médias de exportação comprovam esse cenário. Segundo dados citados no programa, o Brasil já embarcou 238 mil toneladas de carne bovina em novembro, número quase 7% acima do total registrado em todo o mesmo mês do ano anterior. A média diária, que supera 17 mil toneladas, indica ritmo excepcional.

Os valores também revelam consistência. O preço médio da tonelada exportada chegou a US$ 4.491, cerca de 12% acima do praticado no ano passado. Esses fatores consolidam o avanço da carne bovina brasileira no mercado internacional, especialmente diante de oferta limitada de outros países.

Impacto no Mercado Interno

Enquanto isso, o mercado interno mantém estabilidade, observando com atenção a reação da indústria diante da demanda externa. A pressão maior tende a aparecer no início de 2026, quando o impacto das exportações de novembro e dezembro refletirá na oferta doméstica.

Apesar do cenário positivo, analistas lembram que os movimentos chineses são estratégicos e devem ser acompanhados com cautela. Como o país ajusta políticas comerciais de forma repentina, o setor produtivo precisa manter atenção ao ritmo dos embarques e às mudanças estruturais da demanda.

